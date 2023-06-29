Кавазашвили: Хлусевич в «Лацио»? Нужно показать такую игру, чтобы и в «Челси» приглашали

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику красно-белых Даниилу Хлусевичу со стороны «Лацио».
«Верю ли я в возможный переход Хлусевича в «Лацио»? Я гадать не умею. Пора ему в Европу или нет, может знать только сам Даниил. По моему мнению, ему нужно ещё сезон поиграть в основном составе «Спартака» и показать такую игру, чтобы его не только в «Лацио» приглашали, но и в «Челси».
Хлусевич должен укрепить свои игровые возможности и кондиции — он играть может. Он рослый, фигура для футболиста у него классная. Но пока у Даниила нет высочайшего исполнительского мастерства, что в «Спартаке» и надо отработать. Только в нашем любимом клубе можно это сделать», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 29 июня 2023
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