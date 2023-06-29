Мбаппе — о гибели подростка в Нантере: мне жаль мою Францию, это недопустимая ситуация

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе выразил сожаления в связи с гибелью 17-летнего подростка от выстрела полицейского в Нантере.

«Мне жаль мою Францию. Это недопустимая ситуация. Все мои мысли обращены к семье и близким Наэля, к этому маленькому ангелу, который ушёл слишком рано», — написал Мбаппе в своих социальных сетях.

Напомним, 27 июня в одном из крупнейших пригородов Парижа 17-летний юноша, находившийся за рулём автомобиля, отказался остановиться по требованию дорожного патруля и предпринял попытку скрыться.

Сотрудник правоохранительных органов выстрелил в него, потерпевший получил пулевое ранение в грудь и впоследствии скончался в реанимации. Полицейский был задержан по подозрению в непредумышленном убийстве.

После этого происшествия в пригородах Парижа начались беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, задержаны более 30 человек, более 30 полицейских пострадали.