Динияр Билялетдинов: вместо Сарвели я бы лучше подтянул воспитанника из молодёжки «Локо»

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о переходе в стан железнодорожников форварда «Сочи» Владислава Сарвели.

«Сложно говорить, усилит ли Сарвели «Локомотив». Если в клубе остаются Дзюба и Изидор, я бы лучше подтянул своего воспитанника в первую команду из молодёжки. Нужно развивать свою молодёжь. Это было бы логичнее. Мне кажется, что это был хороший шанс наиграть своего воспитанника. Конечно же, это сильнейшее поколение «Чертаново». Все ребята очень талантливые. На них сейчас имеется логичный спрос», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

В сезоне-2022/2023 на счету Сарвели 32 матча за «Сочи» во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Ранее о переходе 25-летнего форварда в «Локомотив» высказался бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков.