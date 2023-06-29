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Жюль Кунде отреагировал на гибель подростка в Нантере от выстрела полицейского

Жюль Кунде отреагировал на гибель подростка в Нантере от выстрела полицейского
Жюль Кунде
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Защитник «Барселоны» и сборной Франции Жюль Кунде высказался о гибели 17-летнего подростка от выстрела полицейского в Нантере.

«17-летний молодой человек был застрелен в упор сотрудником полиции за отказ подчиниться во время проверки. Такова реальность ситуации, и она драматична. Как будто этой новой полицейской ошибки было недостаточно, постоянно новостные каналы придают этому большое значение. Оторванные от реальности «журналисты», задающие «вопросы» с единственной целью — исказить правду, криминализировать потерпевшего и найти смягчающие обстоятельства там, где их нет. Старый как мир метод скрыть настоящую проблему. Что, если мы ненадолго выключим телевизор, чтобы не узнавать из него новости?» — написал Кунде в своём «твиттере».

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