Генсек РФС: хорошо, вы отстранили сборную. Но на каком основании отстранили клубы?

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказал мнение, может ли ФИФА перестать выплачивать деньги на развитие футбола в России.

«В ситуации, в которой мы находимся последние два года, определённые переживания есть, но нет формальных опасений. На чём основаны эти переживания? Мы же не знаем, что случится завтра. Проснётся кто-то и скажет: «Мы решили не перечислять деньги». Я же не могу это предвидеть и предотвратить. Поэтому в текущей ситуации переживаю за это.

Это будет неправомерно? А разве спортсменов отстранять от соревнований правомерно? Хорошо, вы отстранили сборную, что тоже неправомерно. Но вы отстранили и клубы, причём в них половина команды — легионеры. Вы отстранили частную компанию, которая добилась возможности играть в Лиге чемпионов. На каком основании её отстранили? Что плохого она сделала? Ничего», — цитирует Митрофанова издание «РБ Спорт».

Напомним, весной 2022 года все российские команды и сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.