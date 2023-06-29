Генсек РФС: хорошо, вы отстранили сборную. Но на каком основании отстранили клубы?

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказал мнение, может ли ФИФА перестать выплачивать деньги на развитие футбола в России.
«В ситуации, в которой мы находимся последние два года, определённые переживания есть, но нет формальных опасений. На чём основаны эти переживания? Мы же не знаем, что случится завтра. Проснётся кто-то и скажет: «Мы решили не перечислять деньги». Я же не могу это предвидеть и предотвратить. Поэтому в текущей ситуации переживаю за это.
Это будет неправомерно? А разве спортсменов отстранять от соревнований правомерно? Хорошо, вы отстранили сборную, что тоже неправомерно. Но вы отстранили и клубы, причём в них половина команды — легионеры. Вы отстранили частную компанию, которая добилась возможности играть в Лиге чемпионов. На каком основании её отстранили? Что плохого она сделала? Ничего», — цитирует Митрофанова издание «РБ Спорт».
Напомним, весной 2022 года все российские команды и сборные были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 29 июня 2023
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