Сарвели: здорово, что конкуренция в «Локомотиве» такая высокая, она всегда нужна
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Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели поделился мнением о конкуренции на его позиции в московской команде.
«Здорово, что конкуренция такая высокая, она всегда нужна, я смогу за счёт неё прибавлять и расти. Моя задача — тренироваться, доказывать, а там уже будет видно. Нет смысла загадывать. Конечно, хочется пробиться в основной состав и помогать «Локомотиву» побеждать.
Лично я с Дзюбой не знаком. Но я понимаю его роль в команде, слышал, как он ведёт себя в коллективе. С этим всё нормально, уверен, никаких проблем не будет», — приводит слова Сарвели «Матч ТВ».
Напомним, в минувшем сезоне 25-летний нападающий провёл 24 матча в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
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