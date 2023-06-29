Сарвели: Глушенков уже написал, что кровать мне на базе заправил
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Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели рассказал, как проходит адаптация игрока в московском клубе.
«Сегодня хотел найти фотографию, где я маленький в шарфе и шапке «Локомотива», но, к сожалению, пока не нашёл. Это ещё до переезда в Москву, мне было лет 7–10. Может быть, позже найду. Так что можно сказать, что с «Локомотивом» я давно. Будет прекрасно, если адаптации не потребуется. Но мы это увидим только в сезоне.
Больше всего в «Локомотиве» общаюсь с ребятами, с которыми мы в «Крыльях» играли, — Глушенков, Пиняев. Мы периодически переписываемся, я с ними советовался. Меня много кто поздравил, сложно выделить. Глушенков уже написал, что кровать мне на базе заправил. Вроде бы буду вместе с ним жить», — приводит слова Сарвели «Матч ТВ».
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