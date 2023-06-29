Тчуамени высказался о гибели 17-летнего юноши от выстрела полицейского во Франции

Полузащитник «Реала» и сборной Франции Орельен Тчуамени прокомментировал гибель 17-летнего подростка от выстрела полицейского в городе Нантер.
«Наэль мог бы быть моим младшим братом. И у меня разрывается сердце, когда я слышу слова его матери после утраты, потому что в нём я узнаю голос своей мамы», – написал хавбек «Реала» и сборной Франции в своём «твиттере».
Напомним, во вторник, 27 июня, в одном из крупнейших пригородов Парижа 17-летний юноша, находившийся за рулём автомобиля, отказался остановиться по требованию дорожного патруля и попытался скрыться. Полицейский выстрелил в него, потерпевший получил пулевое ранение в грудь и впоследствии скончался в реанимации. Полицейский задержан по подозрению в непредумышленном убийстве.
После этого происшествия в пригородах Парижа начались беспорядки. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули, задержаны более 30 человек, более 30 полицейских пострадали.
- 29 июня 2023
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