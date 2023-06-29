«Коринтианс» вступил в переговоры с «Зенитом» по поводу аренды Вендела

«Коринтианс» открыл переговоры с «Зенитом» по поводу аренды бразильского полузащитника сине-бело-голубых Вендела. Об этом сообщает Uol.

По сведениями источника, переговоры между клубами могут быть сложными, но «Коринтианс» всё равно попробует договориться с «Зенитом». Отмечается, что между «мушкетёрами» и сине-бело-голубыми сложились хорошие отношения благодаря тому, что в прошлом из «Коринтианса» в «Зенит» перебрались несколько игроков, в числе которых полузащитник Густаво Мантуан и Роберт Ренан.

25-летний Вендел выступает за сине-бело-голубых с 2020 года. К «Зениту» бразилец присоединился, перейдя из лиссабонского «Спортинга». В минувшем сезоне полузащитник провёл 25 матчей в рамках РПЛ, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.