Сарвели — о «Сочи»: когда меняется четыре главных тренера, это на пользу никому не идёт

Нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели поделился мнением о прошлом сезоне, когда игрок выступал за «Сочи».

«Сложный сезон для всех. Когда меняется четыре главных тренера, это на пользу никому не идёт. Это происходило весь год. Никакой стабильности… Это сказывалось на моей игре. Менялась позиция, игра команды. Мне больше нравится играть в два нападающих, а здесь действовали с одним. Не мог найти место — где я вообще нужен.

Мне кажется, «Локомотив» — молодая играющая команда. Я умею играть в футбол, поэтому, думаю, у меня всё получится», — приводит слова Сарвели «Матч ТВ».

Напомним, в минувшем сезоне 25-летний нападающий провёл 24 матча в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.