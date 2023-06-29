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Стали известны детали перехода Маунта в «Манчестер Юнайтед»

Стали известны детали перехода Маунта в «Манчестер Юнайтед»
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Стали известны детали перехода полузащитника сборной Англии и «Челси» Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед». О них сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, контракт 24-летнего хавбека с «красными дьяволами» будет рассчитан до конца июня 2028 года. Футболист пройдёт медицинское обследование в начале следующей недели.

Сообщается, что Маунт всегда был целью номер один для «Юнайтед». «Бавария», в свою очередь, никогда не была в гонке за приобретение молодого полузащитника.

В сезоне-2022/2023 на счету Маунта 35 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом истекает в конце июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

Ранее сообщалось о договорённости между лондонцами и «красными дьяволами» по трансферу Маунта.

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