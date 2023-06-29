Стали известны детали перехода Маунта в «Манчестер Юнайтед»

Стали известны детали перехода полузащитника сборной Англии и «Челси» Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед». О них сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, контракт 24-летнего хавбека с «красными дьяволами» будет рассчитан до конца июня 2028 года. Футболист пройдёт медицинское обследование в начале следующей недели.
Сообщается, что Маунт всегда был целью номер один для «Юнайтед». «Бавария», в свою очередь, никогда не была в гонке за приобретение молодого полузащитника.
В сезоне-2022/2023 на счету Маунта 35 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с лондонским клубом истекает в конце июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.
Ранее сообщалось о договорённости между лондонцами и «красными дьяволами» по трансферу Маунта.
- 29 июня 2023
-
20:14
-
20:05
-
20:00
-
19:49
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:36
-
19:28
-
19:27
-
19:24
-
19:17
-
19:04
-
19:01
-
18:52
-
18:51
-
18:45
-
18:45
-
18:36
-
18:32
-
18:30
-
18:26
-
18:14
-
18:14
-
18:00
-
17:53
-
17:40
-
17:36
-
17:33
-
17:32
-
17:25
-
17:23
-
17:20
-
17:20
-
17:08