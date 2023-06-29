«Зенит» объявил о переходе Педро

«Зенит» объявил о договорённости с «Коринтиансом» по поводу перехода нападающего Педро. Футболист присоединится к сине-бело-голубым по достижении 18-летнего возраста, сообщает пресс-служба клуба.

Сине-бело-голубые реализовали право преимущественного выкупа игрока, бразильский нападающий присоединится к петербуржцам по достижении 18 лет. Напомним, ранее сообщалось, что контракт Педро с «Зенитом» будет рассчитан на пять лет. Соглашение вступит в силу 5 февраля 2024 года.

Отмечалось, что «Зенит» заплатит около € 9 млн за 50% экономических прав на спортсмена, при этом бразильский клуб сохранит за собой 30%. На сайте Transfermarkt, специализирующемся на рыночной стоимости игроков, Педро оценивается всего в € 2 млн.