«Зенит» объявил о переходе Педро
Поделиться
«Зенит» объявил о договорённости с «Коринтиансом» по поводу перехода нападающего Педро. Футболист присоединится к сине-бело-голубым по достижении 18-летнего возраста, сообщает пресс-служба клуба.
Сине-бело-голубые реализовали право преимущественного выкупа игрока, бразильский нападающий присоединится к петербуржцам по достижении 18 лет. Напомним, ранее сообщалось, что контракт Педро с «Зенитом» будет рассчитан на пять лет. Соглашение вступит в силу 5 февраля 2024 года.
Отмечалось, что «Зенит» заплатит около € 9 млн за 50% экономических прав на спортсмена, при этом бразильский клуб сохранит за собой 30%. На сайте Transfermarkt, специализирующемся на рыночной стоимости игроков, Педро оценивается всего в € 2 млн.
Комментарии
- 29 июня 2023
-
20:14
-
20:05
-
20:00
-
19:49
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:36
-
19:28
-
19:27
-
19:24
-
19:17
-
19:04
-
19:01
-
18:52
-
18:51
-
18:45
-
18:45
-
18:36
-
18:32
-
18:30
-
18:26
-
18:14
-
18:14
-
18:00
-
17:53
-
17:40
-
17:36
-
17:33
-
17:32
-
17:25
-
17:23
-
17:20
-
17:20
-
17:08
Партнерский контент