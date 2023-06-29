«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Рамуша € 73 млн

Президент «Бенфики» Руй Кошта уверен, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за форварда Гонсалу Рамуша € 73 млн, сообщает Correio da Manha.
По информации источника, Кошта отклонил первое предложение от манкунианцев в размере € 50+10 млн. Босс «орлов» рассчитывает выручить с продажи основного нападающего более существенную сумму.
Сообщается, что на 22-летнего форварда по-прежнему претендует «ПСЖ». При этом главный тренер «орлов» Роджер Шмидт не желает расставаться с лидером атак лиссабонцев.
В сезоне-2022/2023 на счету Рамуша 47 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
Ранее сообщалось о деталях перехода полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта в «Манчестер Юнайтед».
- 29 июня 2023
-
21:47
-
21:39
-
21:39
-
21:29
-
21:24
-
21:15
-
21:02
-
21:00
-
20:55
-
20:50
-
20:47
-
20:43
-
20:40
-
20:37
-
20:30
-
20:26
-
20:14
-
20:05
-
20:00
-
19:49
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:36
-
19:28
-
19:27
-
19:24
-
19:17
-
19:04
-
19:01
-
18:52
-
18:51
-
18:45
-
18:45
-
18:36