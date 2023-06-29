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«Барселона» ведёт переговоры по Ориолю Ромеу, игрок готов к переходу

«Барселона» ведёт переговоры по Ориолю Ромеу, игрок готов к переходу
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Полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу может перейти в «Барселону» за сумму около € 10 млн, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб имеет возможности договориться и на меньшую сумму, поскольку «Барселона» — единственное место, куда игрок мог бы перейти из нынешней команды. Напомним, Ромеу является воспитанником «Барселоны», поэтому возвращение в стан каталонцев – приоритетный вариант для футболиста.

Между клубами уже были проведены определённые переговоры по поводу игрока. Ромеу является одним из возможных вариантов на замену игроку «Интера» Марсело Брозовичу, в случае если трансфер не состоится.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Ориоль Ромеу был ключевым игроком команды, сыграв 33 матча и забив два гола. Соглашение Ромеу с «Жироной» истекает летом 2025 года. Цена полузащитника по версии портала Transfermarkt — € 5 млн.

Видео гола Ромеу за «Жирону» из-за пределов штрафной в матче с «Эльче»

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна эксклюзивно в Okko.

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