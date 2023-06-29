Билялетдинов: «Лацио» — шикарный вариант для Хлусевича. Надеюсь, дойдёт до конкретики

Бывший хавбек «Локомотива» Динияр Билялетдинов отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Спартака» Даниила Хлусевича в римский «Лацио».
«Сложно говорить, насколько этот трансфер реален. Если честно, Хлусевич мне импонирует. Мне Даниил нравился, когда ещё играл за тульский «Арсенал». Он физически крепкий, но в то же время очень быстрый футболист. У него много хороших качеств. Почему бы и нет? «Лацио» — шикарный вариант. Не удивлён интересу к Хлусевичу. Вопрос в другом — конкретный ли это интерес? Конечно же, он может быть в их шорт-листе. Но непонятно, под каким он номером в этих списках. Надеюсь, что дойдёт до какой-то конкретики», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В сезоне-2022/2023 на счету Хлусевича 35 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
- 29 июня 2023
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