Тикнизян: рад вернуться в команду. С настроением и моим физическим состоянием всё отлично

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян поделился эмоциями от возвращения в команду после летнего отпуска.
«Действительно рад вернуться в расположение команды. С настроением и с моим физическим состоянием всё отлично. Я очень соскучился по работе и уже в предвкушении того, чтобы начать заниматься в общей группе.
С нагрузками ничего не изменилось. Они остались такими же тяжёлыми, как и зимой. В принципе, я этому только рад. Понимаю, что по-другому нам никак не добиться результата. Впереди ещё два сбора, поэтому мы будем работать и делать всё, чтобы набрать лучшие кондиции», — приводит слова Тикнизяна пресс-служба красно-зелёных.
Напомним, в прошедшем сезоне 24-летний защитник провёл 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил пять голов и отметился пятью результативными передачами.
- 29 июня 2023
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