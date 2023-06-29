Канчельскис: «Спартак» будет третьим или четвёртым, пока продолжается гегемония «Зенита»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» не поднимется выше третьего места в ближайшие сезоны.

«Считаю, за «Зенитом» забетонировано чемпионство в следующем сезоне. Если бы я был их президентом, поставил бы задачу — оформить десять чемпионств подряд — это выполнимо. Обойти «Спартак», у которых девять триумфов подряд, — цель Санкт-Петербурга. Мой любимый «Спартак» всегда будет четвёртым или третьим — без вопросов, пока будет продолжаться гегемония команды Семака», — приводит слова Канчельскиса издание «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые выиграли чемпионский титул. «Спартак» занял третье место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака уже пять лет подряд завоёвывает золотые медали РПЛ.