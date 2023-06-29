Лукаку отклонил предложение от «Аль-Хиляля» на € 58 млн в год

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку не желает менять европейские первенства на саудовское, сообщает Sky Sports.
По информации источника, бельгийский форвард отклонил очередное предложение от саудовцев — на этот раз от «Аль-Хиляля», который предлагал Лукаку зарплату в размере € 58 млн в год. 30-летний футболист хочет продолжать выступать за европейскую команду.
Сообщается, что «Челси» готов продать своего игрока, однако лондонцы не будут рассматривать предложения об аренде форварда.
В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.
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