Тикнизян — о календаре РПЛ: самое главное и важное, что 1-й тур мы начинаем дома

Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян поделился мнением о календаре Российской Премьер-Лиги на сезон-2023/2024.

«Достаточно хороший календарь у нас. Самое главное и важное, что 1-й тур мы начинаем дома. Я очень надеюсь, что наши болельщики придут нас поддержать, потому что во многом чемпионат на дистанции зависит от первых игр. И дай бог, чтобы нам удалось одержать победу», — приводит слова Тикнизяна пресс-служба красно-зелёных.

Напомним, в прошедшем сезоне 24-летний защитник провёл 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил пять голов и отметился пятью результативными передачами.

«Локомотив» занял восьмое место в Российской Премьер-Лиге — 2022/2023, набрав 45 очков. До назначения Галактионова главным тренером команда была на 14-м месте, набрав всего 13 очков в 17 матчах.