Тикнизян — о календаре РПЛ: самое главное и важное, что 1-й тур мы начинаем дома

Защитник московского «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян поделился мнением о календаре Российской Премьер-Лиги на сезон-2023/2024.
«Достаточно хороший календарь у нас. Самое главное и важное, что 1-й тур мы начинаем дома. Я очень надеюсь, что наши болельщики придут нас поддержать, потому что во многом чемпионат на дистанции зависит от первых игр. И дай бог, чтобы нам удалось одержать победу», — приводит слова Тикнизяна пресс-служба красно-зелёных.
Напомним, в прошедшем сезоне 24-летний защитник провёл 37 матчей за железнодорожников во всех турнирах, забил пять голов и отметился пятью результативными передачами.
«Локомотив» занял восьмое место в Российской Премьер-Лиге — 2022/2023, набрав 45 очков. До назначения Галактионова главным тренером команда была на 14-м месте, набрав всего 13 очков в 17 матчах.
- 29 июня 2023
-
21:47
-
21:39
-
21:39
-
21:29
-
21:24
-
21:15
-
21:02
-
21:00
-
20:55
-
20:50
-
20:47
-
20:43
-
20:40
-
20:37
-
20:30
-
20:26
-
20:14
-
20:05
-
20:00
-
19:49
-
19:46
-
19:42
-
19:38
-
19:36
-
19:28
-
19:27
-
19:24
-
19:17
-
19:04
-
19:01
-
18:52
-
18:51
-
18:45
-
18:45
-
18:36