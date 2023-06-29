Бэйл: если мы побеждали 5:0, а Роналду не забил, он бросал свои бутсы, как будто он зол

Бывший нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл поделился мнением о своём бывшем одноклубнике нападающем «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
«На самом деле с Роналду всё было в порядке. У него были моменты, когда, например, если мы побеждали 5:0, а он не забил, он приходил и бросал свои бутсы, как будто он зол. Он был хорошим парнем, у нас не было никаких проблем, и у него хороший менталитет.
Роналду благодарил команду, когда он выигрывал свои «Золотые мячи»? Я думаю, что да», — приводит слова Бэйла Sport Bible.
Напомним, Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение португальского форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Роналду принял участие в 16 матчах в рамках чемпионата Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.
- 29 июня 2023
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