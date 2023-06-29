«Эвертон» продлил контракт с капитаном команды Шеймусом Коулманом
Поделиться
Футбольный клуб «Эвертон» объявил о продлении контракта с защитником команды Шеймусом Коулманом.
Коулман — воспитанник ирландского клуба «Слайго Роверс», к «Эвертону» защитник присоединился зимой 2009 года. В марте 2010 года он был отдан в аренду в «Блэкпул» до конца сезона-2009/2010. Со следующей кампании Коулман стал основным игроком «ирисок» и в 40 матчах сумел забить шесть голов.
В минувшем сезоне ирландский футболист провёл 23 матча за «Эвертон» в рамках английской Премьер-лиги и забил один гол. Мерсисайдский клуб закончил кампанию на 17-й строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков.
С 2009 года Шеймус исполняет роль капитана «ирисок». Новый контракт ирландца с «Эвертоном» будет действовать до лета 2023 года.
Комментарии
- 29 июня 2023
-
23:16
-
23:07
-
23:06
-
23:02
-
22:51
-
22:50
-
22:41
-
22:26
-
22:23
-
22:18
-
22:15
-
22:13
-
22:10
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:47
-
21:39
-
21:39
-
21:29
-
21:24
-
21:15
-
21:02
-
21:00
-
20:55
-
20:50
-
20:47
-
20:43
-
20:40
-
20:37
-
20:30
-
20:26
-
20:14
-
20:05
-
20:00
Партнерский контент