«Эвертон» продлил контракт с капитаном команды Шеймусом Коулманом

Футбольный клуб «Эвертон» объявил о продлении контракта с защитником команды Шеймусом Коулманом.

Коулман — воспитанник ирландского клуба «Слайго Роверс», к «Эвертону» защитник присоединился зимой 2009 года. В марте 2010 года он был отдан в аренду в «Блэкпул» до конца сезона-2009/2010. Со следующей кампании Коулман стал основным игроком «ирисок» и в 40 матчах сумел забить шесть голов.

В минувшем сезоне ирландский футболист провёл 23 матча за «Эвертон» в рамках английской Премьер-лиги и забил один гол. Мерсисайдский клуб закончил кампанию на 17-й строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков.

С 2009 года Шеймус исполняет роль капитана «ирисок». Новый контракт ирландца с «Эвертоном» будет действовать до лета 2023 года.