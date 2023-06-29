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«Милан» подпишет Ромеро свободным агентом — Романо

«Милан» подпишет Ромеро свободным агентом — Романо
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Полузащитник «Лацио» Лука Ромеро перейдёт в «Милан» на правах свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, все документы были подписаны в четверг, 29 июня. «Милан» заключил соглашение с молодым талантливым хавбеком сроком на четыре года.

В сезоне-2022/2023 на счету Ромеро девять матчей за «Лацио» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Контракт игрока с римским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Ранее сообщалось о подписании «Миланом» ещё одного полузащитника — Рубена Лофтус-Чика.

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