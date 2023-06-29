«Милан» подпишет Ромеро свободным агентом — Романо
Поделиться
Полузащитник «Лацио» Лука Ромеро перейдёт в «Милан» на правах свободного агента, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, все документы были подписаны в четверг, 29 июня. «Милан» заключил соглашение с молодым талантливым хавбеком сроком на четыре года.
В сезоне-2022/2023 на счету Ромеро девять матчей за «Лацио» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Контракт игрока с римским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.
Ранее сообщалось о подписании «Миланом» ещё одного полузащитника — Рубена Лофтус-Чика.
Комментарии
- 29 июня 2023
-
23:16
-
23:07
-
23:06
-
23:02
-
22:51
-
22:50
-
22:41
-
22:26
-
22:23
-
22:18
-
22:15
-
22:13
-
22:10
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:47
-
21:39
-
21:39
-
21:29
-
21:24
-
21:15
-
21:02
-
21:00
-
20:55
-
20:50
-
20:47
-
20:43
-
20:40
-
20:37
-
20:30
-
20:26
-
20:14
-
20:05
-
20:00
Партнерский контент