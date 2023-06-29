«Астон Вилла» хочет арендовать Феррана Торреса у «Барселоны» с правом выкупа за € 25 млн

«Астон Вилла» проявляет серьёзный интерес к нападающему «Барселоны» Феррану Торресу. Бирмингемцы хотят взять игрока в аренду с правом выкупа за € 25 млн, сообщает Mundo Deportivo.

Однако, по информации источника, Ферран в данный момент не заинтересован в переходе. Также и каталонский клуб не устраивает аренда, поскольку они хотят полноценного трансфера нападающего за значительно большую цену. Тем не менее нужда «Барселоны» в средствах на новые трансферы может изменить мнение как игрока, так и клуба в ближайшие недели.

Ферран Торрес перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» в декабре 2021 года за € 55 млн. Однако за год 23-летний нападающий так и не смог стать важным игроком для сине-гранатовых, чаще начиная матчи со скамейки запасных. В нынешнем сезоне на его счету 41 проведённая встреча, семь голов и две результативные передачи. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2027 года.

Ферран Торрес наносит опасный удар в начале встречи с «Атлетико Бильбао»:

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