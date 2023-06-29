«Арсенал» согласовал сделку с «Аяксом» по Юрриену Тимберу

Лондонский «Арсенал» приобретёт защитника «Аякса» Юрриена Тимбера за € 42 млн без учёта бонусов. Об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf.
По сведениям источника, контракт футболиста с «канонирами» будет рассчитан до лета 2028 года. Кроме того, «Аякс» может получить от «Арсенала» ещё € 5 млн в виде бонусов за переход Тимбера. Отмечается, что уже в ближайшие дни 22-летний защитник пройдёт медосмотр для лондонского клуба.
В сезоне-2022/2023 Юрриен Тимбер провёл 47 матчей за «Аякс» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с амстердамским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 42 млн.
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