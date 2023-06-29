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Дембеле не собирается покидать «Барселону» этим летом

Дембеле не собирается покидать «Барселону» этим летом
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Вингер Усман Дембеле не покинет «Барселону» этим летом за сумму отступных в размере € 50 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, Мусса Сиссоко, агент футболиста, сообщил руководству сине-гранатовых, что его клиент счастлив в клубе и полностью уверен в игровых идеях наставника каталонцев Хави. Между сторонами продолжаются переговоры о продлении контракта с 26-летним игроком атаки.

Дембеле забивает в ворота «Атлетико» в матче 16-го тура Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В сезоне-2022/2023 на счету Дембеле 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Ранее сообщалось о переговорах между «Барселоной» и хавбеком «Гранады» Ориолем Ромеу.

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