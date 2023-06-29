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Федотов: не вижу никакого отличия от Австрии, в Новогорске великолепные условия и поля

Федотов: не вижу никакого отличия от Австрии, в Новогорске великолепные условия и поля
Владимир Федотов
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, что нет никакого отличия условий на тренировочных базах Новогорска и Австрии.

«Время летит, две недели отдохнули – и снова в путь. Времени у нас немного, 15 июля у нас матч за Суперкубок. Поэтому 26 июня мы вышли работать на сборе.

Не вижу никакого отличия от Австрии, здесь, в Новогорске, великолепные условия и поля. Погода позволяет работать на максимальную мощность, тут созданы все условия, всё есть. Два великолепных травяных поля, сауны, прекрасный бассейн, тренажёрный зал», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Напомним, 15 июля состоится матч за Суперкубок России, в котором встретятся ЦСКА и «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «Казань-Арена» и начнётся в 16:00 по московскому времени.

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