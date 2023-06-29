Гаджиев: цель махачкалинского «Динамо» — выйти в РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о целях дагестанского клуба в обозримом будущем.
«Есть ли уже у нашего клуба задача на следующий сезон? Мы говорим сначала о задачах, а потом о целях, с точки зрения достижения результата. Цель одна — выйти в РПЛ. Это долгосрочная цель. Неизвестно, когда мы попадём в высший дивизион.
Конкретных задач на сезон много. Например, у нас сейчас будет стартовать вторая команда во Второй лиге. Повторюсь, у основного состава цель одна — попасть в РПЛ. У нас хорошая инфраструктура, качественный человеческий ресурс и большие традиции. Махачкала должна играть в РПЛ. Не скажу, что это должно произойти в скором времени», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, в сезоне-2022/2023 «Динамо» финишировало на восьмой строчке в Первой лиге, набрав 46 очков и отстав от зоны стыковых матчей за право участвовать в РПЛ на четыре очка.
- 29 июня 2023
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