УЕФА изменил формат проведения игры за Суперкубок

УЕФА изменил формат проведения матча за Суперкубок Европы, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.
Согласно нововведениям, в случае ничьей в основное время матча соперники сразу начнут серию пенальти вместо игры в двух дополнительных таймах по 15 минут.
В игре за Суперкубок УЕФА в 2023 году сыграют «Манчестер Сити», выигравший в сезоне-2022/2023 Лигу чемпионов, а также «Севилья», являющаяся действующим победителем Лиги Европы. Встреча состоится в среду, 16 августа, в Пирее (Греция), на стадионе «Караискакис».
Действующим обладателем трофея является мадридский «Реал», победивший «Айнтрахт» из Франкфурта (2:0).
Напомним, игра за Суперкубок УЕФА в нынешнем году должна была пройти в Казани, но в январе Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенёс место проведения встречи в Афины.
- 29 июня 2023
-
23:16
-
23:07
-
23:06
-
23:02
-
22:51
-
22:50
-
22:41
-
22:26
-
22:23
-
22:18
-
22:15
-
22:13
-
22:10
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:47
-
21:39
-
21:39
-
21:29
-
21:24
-
21:15
-
21:02
-
21:00
-
20:55
-
20:50
-
20:47
-
20:43
-
20:40
-
20:37
-
20:30
-
20:26
-
20:14
-
20:05
-
20:00