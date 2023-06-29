Бразильянка Марта выступит на шестом чемпионате мира. Вероятно, это её последний турнир

Нападающая сборной Бразилии и американского клуба «Орландо Прайд» Марта Вийера да Силва выступит на шестом чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба «селесао».
Тренер бразильянок Пиа Сундхаге решила вызвать Марту на предстоящее первенство планеты. Таким образом, турнир подобного масштаба станет для футболистки уже шестым в карьере. 37-летняя нападающая выступает за сборную с 2002 года. С Бразилией она трижды выигрывала серебряные медали: на чемпионате мира – 2007, а также на Олимпийских играх 2004 и 2008 года.
Чемпионат мира среди женщин пройдёт с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Четыре года назад турнир выиграли американки, одолев в решающем матче сборную Нидерландов со счётом 2:0. Бразилия тогда вылетела в 1/8 финала, уступив Франции (1:2).
В сезоне-2022/2023 на счету Марты 11 матчей за «Орландо Прайд» во всех турнирах, в которых она отметилась двумя голами и одной результативной передачей. Ранее стал известен состав женской сборной США на предстоящее первенство планеты.
- 29 июня 2023
-
23:16
-
23:07
-
23:06
-
23:02
-
22:51
-
22:50
-
22:41
-
22:26
-
22:23
-
22:18
-
22:15
-
22:13
-
22:10
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:47
-
21:39
-
21:39
-
21:29
-
21:24
-
21:15
-
21:02
-
21:00
-
20:55
-
20:50
-
20:47
-
20:43
-
20:40
-
20:37
-
20:30
-
20:26
-
20:14
-
20:05
-
20:00