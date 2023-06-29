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Бразильянка Марта выступит на шестом чемпионате мира. Вероятно, это её последний турнир

Бразильянка Марта выступит на шестом чемпионате мира. Вероятно, это её последний турнир
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Нападающая сборной Бразилии и американского клуба «Орландо Прайд» Марта Вийера да Силва выступит на шестом чемпионате мира. Об этом сообщает пресс-служба «селесао».

Тренер бразильянок Пиа Сундхаге решила вызвать Марту на предстоящее первенство планеты. Таким образом, турнир подобного масштаба станет для футболистки уже шестым в карьере. 37-летняя нападающая выступает за сборную с 2002 года. С Бразилией она трижды выигрывала серебряные медали: на чемпионате мира – 2007, а также на Олимпийских играх 2004 и 2008 года.

Чемпионат мира среди женщин пройдёт с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии. Четыре года назад турнир выиграли американки, одолев в решающем матче сборную Нидерландов со счётом 2:0. Бразилия тогда вылетела в 1/8 финала, уступив Франции (1:2).

В сезоне-2022/2023 на счету Марты 11 матчей за «Орландо Прайд» во всех турнирах, в которых она отметилась двумя голами и одной результативной передачей. Ранее стал известен состав женской сборной США на предстоящее первенство планеты.

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