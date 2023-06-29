Александр Долгов: я следил, видел, переживал за «Факел» в стыках. Был в курсе всех событий

Нападающий «Факела» Александр Долгов поделился эмоциями от перехода в стан воронежского клуба.

«Конечно, есть ощущение, что я дома, потому что все каникулы и отпуска я обязательно приезжаю в Воронеж. У меня здесь много родственников, то есть навещаю, отдыхаю тоже здесь. Поэтому, безусловно, можно сказать, что я вернулся домой.

Прямо чтобы целенаправленно не следил за «Факелом», потому что всё-таки я играл в другой команде. Хочешь не хочешь, но у тебя всё равно мысли о команде, в которой ты играешь. Я следил, видел, переживал за «Факел» в стыках. Был в курсе всех событий», — приводит слова Долгова пресс-служба воронежского клуба.

Напомним, «Факел» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте таблицы, набрав 30 очков в 30 матчах. В стыковых матчах за право выступать в элитном дивизионе воронежский клуб одолел красноярский «Енисей» в двухматчевом противостоянии с общим счётом 3:0.