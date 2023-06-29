Тренер «Оренбурга» Ярошик: «Спартак» в 1-м туре — лучшего начала не мог и пожелать

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик признался, что будет рад встрече со «Спартаком» в Москве в 1-м туре нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Лучшего начала и пожелать не мог. Может, это будет дополнительным стимулом для меня и других ребят, например. Но скажу так: «Спартак» — большой клуб и противник, но я бы хотел быть успешным не только против «Спартака». Знаю ли, когда будет встреча с ЦСКА? Знаю, что мы начинаем со «Спартаком», потом Казань, а дальше первая домашняя игра сезона.

Календарь непростой — и ЦСКА, и «Зенит», и «Локомотив» впереди. Но сейчас я в большем предвкушении от начала чемпионата. Крутые стадионы, бывшие партнёры, которые теперь тренеры, интересно увидеть, как поменялся футбол с того момента, как я играл здесь, хочу снова путешествовать по России. Стадионы — вообще отдельная тема.

Когда я смотрел трансляции из РПЛ или матчи ЧМ‑2018, впечатлялся, как тут всё поменялось. Но одно дело — быть телезрителем или сидеть на верхнем ярусе, а другое — быть внутри всего этого. Это мечта. Думаю, будет весело. Все должны выкладываться на сто процентов. Такие условия бывшим игрокам даже не снились. Такие стадионы мы видели только в Западной Европе, а сейчас они в России. Это вообще сказка», — цитирует Ярошика «Матч ТВ».