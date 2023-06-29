Александр Долгов: так мало времени провёл, а такое ощущение, что почти влился в команду

Нападающий «Факела» Александр Долгов поделился мнением о конкуренции и адаптации в команде.

«Адекватно воспринимаю конкуренцию. Это, наверное, часть футбольной профессии. Во всех командах на позицию по два, по три человека. И ты будешь играть, только если ты лучше своего конкурента. Адекватно к этому отношусь. Готов конкурировать с парнями.

В плане адаптации в команде вообще никаких проблем нет. Я сегодня второй день в команде и уже чувствую себя, как будто в команде не первый день. Так мало времени провёл, а такое ощущение, что почти влился в команду», — приводит слова Долгова пресс-служба воронежского клуба.

Напомним, «Факел» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте таблицы, набрав 30 очков в 30 матчах. В стыковых матчах за право выступать в элитном дивизионе воронежский клуб одолел красноярский «Енисей» в двухматчевом противостоянии с общим счётом 3:0.