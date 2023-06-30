Колосков — о «Локомотиве»: успех команды в новом сезоне будет зависеть не от одного Дзюбы

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что результаты «Локомотива» в следующем сезоне не будут зависеть от формы Артёма Дзюбы.
«Дзюба не прима-балерина, чтобы всё вокруг него вращалось. Нормальный футболист, сильный. Захотел вернуться на прежний уровень игры — помог себе и «Локомотиву» в прошлом сезоне. Но «Локомотив» — это не только Дзюба.
Успех команды в новом сезоне не будет зависеть лишь от него одного. Там есть ребята, которые могут Артёма и на скамейку запасных отправить, если снизит требования к себе. В любом случае нельзя обсуждать кандидатуру одного футболиста в отрыве от всей команды», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».
Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 21–23 июля 2023 года. В 1-м туре чемпионата «Локомотив» дома сыграет против казанского «Рубина».
- 30 июня 2023
-
00:46
-
00:41
-
00:37
-
00:29
-
00:21
-
00:15
-
00:06
- 29 июня 2023
-
23:52
-
23:51
-
23:45
-
23:43
-
23:34
-
23:29
-
23:16
-
23:07
-
23:06
-
23:02
-
22:51
-
22:50
-
22:41
-
22:26
-
22:23
-
22:18
-
22:15
-
22:13
-
22:10
-
22:01
-
21:58
-
21:56
-
21:47
-
21:39
-
21:39
-
21:29
-
21:24
-
21:15