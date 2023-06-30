Колосков — о «Локомотиве»: успех команды в новом сезоне будет зависеть не от одного Дзюбы

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что результаты «Локомотива» в следующем сезоне не будут зависеть от формы Артёма Дзюбы.

«Дзюба не прима-балерина, чтобы всё вокруг него вращалось. Нормальный футболист, сильный. Захотел вернуться на прежний уровень игры — помог себе и «Локомотиву» в прошлом сезоне. Но «Локомотив» — это не только Дзюба.

Успех команды в новом сезоне не будет зависеть лишь от него одного. Там есть ребята, которые могут Артёма и на скамейку запасных отправить, если снизит требования к себе. В любом случае нельзя обсуждать кандидатуру одного футболиста в отрыве от всей команды», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 21–23 июля 2023 года. В 1-м туре чемпионата «Локомотив» дома сыграет против казанского «Рубина».