«Бордо» выкупил Давиташвили у батумского «Динамо»

«Бордо» выкупил у батумского «Динамо» 22-летнего форварда Зурико Давиташвили. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

По информации источника, «Бордо» приобрёл молодого грузинского футболиста за € 1,25 млн. Французская команда заключила с игроком соглашение сроком на четыре года.

Давиташвили успел поиграть в России: он выступал за тульский «Арсенал», волгоградский «Ротор» и казанский «Рубин».

В сезоне-2022/2023 на счету 22-летнего форварда 32 матча за «Бордо» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Также Давиташвили помог молодёжной сборной Грузии выйти в плей-офф молодёжного чемпионата Европы. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.