Херардо Мартино: Месси и Бускетс приехали в Майами работать, соревноваться и побеждать

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что нападающий Лионель Месси и полузащитник Серхио Бускетс приехали в Майами побеждать.

«Я разговаривал с Лео, а вчера разговаривал с Серхио Бускетсом. Мы говорили о том, что нужно будет много работать. Это поднимет нас на уровень выше.

Иногда люди слышат Майами, они думают, что это праздники. Но эти два игрока приехали сюда не отдыхать, они здесь, чтобы работать, соревноваться и побеждать. Это у них в крови», — сказал Мартино на пресс-конференции.

Напомним, «ПСЖ» объявил об уходе Месси по окончании сезона-2022/2023. 35-летний игрок покинул клуб на правах свободного агента: Лионель выступал за команду с лета 2021 года. Ранее Месси играл за «Барселону» на протяжении 18 лет (с 2003 по 2021 год).

В завершившемся сезоне-2022/2023 Месси принял участие в 32 матчах в рамках чемпионата Франции, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач. Летом нападающий на правах свободного агента присоединился к «Интер Майами».