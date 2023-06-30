Херардо Мартино: присутствие Месси в чемпионате МЛС сделает лигу лучше

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино поделился мнением о чемпионате МЛС.

«Мне очень понравилась эта лига и то, что я испытал в Атланте, я запомнил этот момент и мечтаю о возможности повторить такое где-нибудь ещё.

То, что лучшие в мире решают играть в этой лиге, поможет её росту. Она уже растёт, но присутствие Месси, играющего здесь, в этой лиге, несомненно, сделает МЛС лучше», — сказал Мартино на пресс-конференции.

Напомним, 60-летний Мартино за свою тренерскую карьеру успел поработать с клубами из Аргентины и Парагвая (и побеждал в чемпионатах обеих стран). С «Барселоной» он выигрывал Суперкубок Испании в 2013 году, с «Атлантой Юнайтед» в 2018-м побеждал в чемпионате МЛС и тогда же был признан тренером года.