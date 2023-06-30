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Фирмино достиг устной договорённости о переходе в «Аль-Ахли»

Фирмино достиг устной договорённости о переходе в «Аль-Ахли»
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Нападающий Роберто Фирмино достиг устного соглашения об условиях выступлений за саудовский «Аль-Ахли», сообщил в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо. Форварду ещё предстоит пройти медицинские тесты, прежде чем соглашение будет подписано. Контракт бразильца с клубом из Джидды рассчитан на три года — до июня 2026 года.

Фирмино перейдёт в «Аль-Ахли» в качестве свободного агента после окончания соглашения с «Ливерпулем». В минувшем сезоне нападающий провёл за английский клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал пять результативных передач.

Если сделка будет завершена, Фирмино в «Аль-Ахли» станет одноклубником сенегальского вратаря Эдуарда Менди, который ранее перешёл в саудовский клуб из «Челси».

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