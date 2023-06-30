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Стадион «Ньюкасла» может принять матч Саудовской Аравии и Мексики

Стадион «Ньюкасла» может принять матч Саудовской Аравии и Мексики
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«Ньюкасл Юнайтед» ведёт переговоры с футбольными федерациями Саудовской Аравии и Мексики по поводу товарищеской игры между двумя странами на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн 7 сентября, сообщает ESPN. Проведение матча сборных ещё не подтверждено, и Английская футбольная ассоциация тоже должна дать разрешение на его организацию.

Мексика планирует сыграть две игры в Англии — встреча с Южной Кореей намечена на 12 сентября, но стадион для неё ещё не определён.

«Ньюкасл», которым с октября 2021 года владеет Фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии, в следующем сезоне впервые после 20-летнего перерыва сыграет в Лиге чемпионов. Товарищеская игра сборных должна пройти незадолго до начала выступлений команды в турнире.

Если игра состоится в Ньюкасл-апон-Тайне, это будет первый случай, когда принадлежащий Саудовской Аравии клуб примет матч этой сборной на «Сент-Джеймс Парк».

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