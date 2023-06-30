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«Барселона» хочет продлить контракт с Дембеле до 2027 года

«Барселона» хочет продлить контракт с Дембеле до 2027 года
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Вингер Усман Дембеле может продлить контрактное соглашение с каталонской «Барселоной» до 2027 года, сообщает Get Football News Spain.

По данным источника, Усман Дембеле и его агент Мусса Сиссохо провели новые переговоры с руководством «Барселоны» о продлении контракта. Отмечается, каталонский клуб готов продлить контракт с игроком до 2027 года.

По итогам прошлого сезона Дембеле в составе «Барселоны» выиграл чемпионат Испании.

В сезоне-2022/2023 на счету Дембеле 35 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

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