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«Реал» определился с капитанами команды после ухода Бензема

«Реал» определился с капитанами команды после ухода Бензема
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«Реал» объявил имена четырёх капитанов команды на следующий сезон.

Капитанскую повязку получит защитник команды Начо Фернандес. Вторым капитаном определён полузащитник Лука Модрич. Третий капитан — защитник Дани Карвахаль, четвёртый — полузащитник Тони Кроос.

В прошлом сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, пропустив перед собой каталонскую «Барселону». В Лиге чемпионов «Королевский клуб» добрался до полуфинала, где уступил «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы по итогам двухматчевого противостояния.

Мадридский клуб одержал победу в Кубке Испании. «Реал» в финале турнира встречался с «Осасуной», которую смог переиграть с минимальной разницей в счёте — 2:1.

Кто может покинуть «Реал» Мадрид:

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