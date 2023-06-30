«Реал» определился с капитанами команды после ухода Бензема
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«Реал» объявил имена четырёх капитанов команды на следующий сезон.
Капитанскую повязку получит защитник команды Начо Фернандес. Вторым капитаном определён полузащитник Лука Модрич. Третий капитан — защитник Дани Карвахаль, четвёртый — полузащитник Тони Кроос.
В прошлом сезоне «Реал» занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, пропустив перед собой каталонскую «Барселону». В Лиге чемпионов «Королевский клуб» добрался до полуфинала, где уступил «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы по итогам двухматчевого противостояния.
Мадридский клуб одержал победу в Кубке Испании. «Реал» в финале турнира встречался с «Осасуной», которую смог переиграть с минимальной разницей в счёте — 2:1.
Кто может покинуть «Реал» Мадрид:
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