«Ювентус» рассматривает вариант с продажей Погба

«Ювентус» рассматривает вариант с продажей полузащитника Поля Погба, сообщает La Gazetta dello Sport.

Отмечается, что туринский клуб беспокоит высокая травматичность французского игрока.

В сезоне-2022/2023 на счету Погба десять матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.

Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Туринская команда заняла седьмое место, набрав 62 очка. «Бьянконери» сыграют в Лиге конференций – 2023/2024. По ходу чемпионата с «Ювентуса» сняли десять очков. Из Лиги чемпионов команда вылетела на групповом этапе и затем дошла до полуфинала Лиги Европы. В Кубке Италии «Ювентус» выбыл также на стадии полуфинала.