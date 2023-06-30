«Торино» не может договориться с «Вест Хэмом» по цене за Николу Влашича

«Торино» пытается выкупить хорватского полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Николу Влашича, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.
По информации Скиры, по желанию главного тренера Ивана Юрича «Торино» сделал предложение английскому клубу по выкупу Влашича. Итальянцы предложили за атакующего полузащитника € 9 млн плюс € 1 млн в качестве бонусов. Но «Вест Хэм» такая цена не устраивает. В Англии хотят получить больше за футболиста.
ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА € 17,43 млн за трансфер Николы Влашича: клуб английской Премьер-лиги не смог доказать, что отсутствие перевода из-за финансовых санкций против России является форс-мажорным обстоятельством. Информация опубликована на сайте ФИФА.
Отмечается, что если «Вест Хэм» не выплатит задолженность до 31 июля, то общая сумма компенсации возрастёт до € 25,65 млн. Также английскому клубу будет запрещено регистрировать новых футболистов в течение трёх лет до выплаты полной суммы.
- 30 июня 2023
-
08:24
-
08:18
-
08:08
-
07:54
-
07:51
-
07:33
-
07:24
-
06:33
-
06:22
-
06:02
-
05:58
-
05:52
-
05:42
-
04:58
-
04:57
-
04:43
-
04:18
-
03:56
-
03:48
-
02:41
-
02:03
-
02:03
-
01:40
-
01:22
-
01:20
-
00:59
-
00:55
-
00:51
-
00:46
-
00:41
-
00:37
-
00:29
-
00:21
-
00:15
-
00:06