«Торино» не может договориться с «Вест Хэмом» по цене за Николу Влашича

«Торино» пытается выкупить хорватского полузащитника «Вест Хэм Юнайтед» Николу Влашича, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

По информации Скиры, по желанию главного тренера Ивана Юрича «Торино» сделал предложение английскому клубу по выкупу Влашича. Итальянцы предложили за атакующего полузащитника € 9 млн плюс € 1 млн в качестве бонусов. Но «Вест Хэм» такая цена не устраивает. В Англии хотят получить больше за футболиста.

ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить ЦСКА € 17,43 млн за трансфер Николы Влашича: клуб английской Премьер-лиги не смог доказать, что отсутствие перевода из-за финансовых санкций против России является форс-мажорным обстоятельством. Информация опубликована на сайте ФИФА.

Отмечается, что если «Вест Хэм» не выплатит задолженность до 31 июля, то общая сумма компенсации возрастёт до € 25,65 млн. Также английскому клубу будет запрещено регистрировать новых футболистов в течение трёх лет до выплаты полной суммы.