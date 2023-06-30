«Барселона» намерена немедленно подписать 18-летнего полузащитника «Фенербахче»
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«Барселона» намерена в срочном порядке закрыть сделку по трансферу 18-летнего полузащитника Арды Гюлера из «Фенербахче», сообщает известный инсайдер Николо Скира.
По информации Скиры, «Барселона» в скором времени завершит переход, но оставит игрока в аренде в «Фенербахче» ещё на один сезон.
Арда Гюлер в прошлом сезоне провёл за «Фенербахче» 35 матчей во всех турнирах и забил шесть голов. У него четыре гола и столько же голевых передач в матчах национального первенства. Также Гюлер однажды забил и отдал один результативный пас в Лиге Европы. В матчах кубка Турции у него один гола и две голевые передачи.
Ранее Ла Лига ужесточила финансовые правила для клубов, из-за чего их траты на трансферы оказались ограничены.
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