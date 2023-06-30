«Барселона» намерена немедленно подписать 18-летнего полузащитника «Фенербахче»

«Барселона» намерена в срочном порядке закрыть сделку по трансферу 18-летнего полузащитника Арды Гюлера из «Фенербахче», сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации Скиры, «Барселона» в скором времени завершит переход, но оставит игрока в аренде в «Фенербахче» ещё на один сезон.

Арда Гюлер в прошлом сезоне провёл за «Фенербахче» 35 матчей во всех турнирах и забил шесть голов. У него четыре гола и столько же голевых передач в матчах национального первенства. Также Гюлер однажды забил и отдал один результативный пас в Лиге Европы. В матчах кубка Турции у него один гола и две голевые передачи.

Ранее Ла Лига ужесточила финансовые правила для клубов, из-за чего их траты на трансферы оказались ограничены.