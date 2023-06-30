Три инспектора РФС не сдали предсезонный тест на знания правил футбола

Три инспектора Российского футбольного союза (РФС) не сдали предсезонный тест на знания правил футбола.
«В Москве начался сбор для инспекторов и судей. Начался он с тестов, и пока результаты не очень: сразу три инспектора свои тесты завалили.
Возможно, одной из причин стал переход инспекторов под управление департамента судейства и его нового руководителя Милорада Мажича: серб, видимо, сразу решил показать, что теперь к инспекторам будут более серьёзные требования.
Логика, кстати, есть – теперь инспекторы будут оценивать матчи не с трибуны стадиона, а в отдельной комнате VAR-центра, слушая переговоры арбитров», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».
Напомним, сербский арбитр Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС. Контракт заключён на два года с возможностью продления еще на один год.
- 30 июня 2023
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