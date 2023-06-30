«Аль-Иттихад» усилится ещё одним футболистом из европейского чемпионата

«Аль-Иттихад», за который выступают Карим Бензема и Н'Голо Канте, близок к подписанию 24-летнего форварда «Селтика» Жоты, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, стороны почти согласовали все ключевые условия сделки. Сам португальский нападающий заинтересован в выступлении за саудовский клуб и ждёт для ознакомления окончательные личные условия контракта.
В сезоне-2022/2023 на счету Жоты 43 матча за «Селтик» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 12 результативными передачами. Контракт игрока с шотландским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.
Ранее сообщалось о возможном переходе форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино в ещё один саудовский клуб.
- 30 июня 2023
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