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Источник: к Кузяеву есть интерес из топ-5 лиг, но Далер близок к переходу в «Бешикташ»

Источник: к Кузяеву есть интерес из топ-5 лиг, но Далер близок к переходу в «Бешикташ»
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Турецкий «Бешикташ» контактировал с отцом Далера Кузяева, который является агентом футболиста. Кузяев очень близок к переходу в «Бешикташ», информирует турецкий журналист Атилла Арда Бора в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, Далером Кузяевым также интересуются клубы из топ-5 европейских чемпионатов, но «Бешикташ» лидирует в борьбе за россиянина. Финальное слово в этой сделке будет за отцом Далера.

Напомним, у 30-летнего Кузяева заканчивается контракт с «Зенитом», за который он играл с 2017 года. В конце июня полузащитник станет свободным агентом. В составе «Зенита» Кузяев выиграл семь трофеев, четыре раза став чемпионом России.

Ранее в СМИ сообщали, что в переходе Кузяева в «Бешикташ» заинтересован лично главный тренер команды Шенол Гюнеш. Отмечается, что «Бешикташ» готов удовлетворить требование Кузяева, чтобы закрыть эту сделку.

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