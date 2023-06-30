Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ничего не случилось». Григорий Иванов — об инциденте с полицейским в Алпаевске

«Ничего не случилось». Григорий Иванов — об инциденте с полицейским в Алпаевске
Комментарии

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал инцидент с полицейским в Алпаевске (Свердловская область). Вчера, 29 июня, во время выставочного матча местной команды «Триумф» с «Уралом» полицейский некоторое время не пропускал Иванова к полю стадиона.

«Там вообще ничего не случилось, вообще ничего не было», — приводит слова Иванова ТАСС.

Возникшую проблему удалось решить после вмешательства представителя местной команды. «Урал» одержал победу в выставочном матче с крупным счётом 13:0.

Напомним, Григорий Иванов работает в структуре екатеринбургского клуба на протяжении 20 лет (с 2003 года). При его руководстве уральцы дважды добирались до финала Кубка России. В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги «Урал» занял 11-е место.

Материалы по теме
Президент «Урала» отреагировал на назначение Мажича главой департамента судейства РФС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023