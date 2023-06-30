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Источник: Кузяев — приоритетная цель «Бешикташа» на лето

Источник: Кузяев — приоритетная цель «Бешикташа» на лето
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Российский полузащитник Далер Кузяев стал приоритетной трансферной целью «Бешикташа» на летнее трансферное окно, информирует TRT Spor.

Накануне появилась информация, что к Кузяеву есть интерес со стороны клубов из топ-5 чемпионатов, но ближе всего к подписанию Далера именно «Бешикташ».

Напомним, у 30-летнего Кузяева заканчивается контракт с «Зенитом», за который он играл с 2017 года. В конце июня полузащитник станет свободным агентом. В составе «Зенита» Кузяев выиграл семь трофеев, четыре раза став чемпионом России.

Ранее в СМИ сообщали, что в переходе Кузяева в «Бешикташ» заинтересован лично главный тренер команды Шенол Гюнеш. Отмечается, что «Бешикташ» готов удовлетворить требование Кузяева, чтобы закрыть эту сделку.

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