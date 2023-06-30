«Ливерпуль» представил бело-зелёную выездную форму на сезон-2023/2024

Английский «Ливерпуль» на официальном сайте презентовал бело-зелёную выездную форму на сезон-2023/2024.
Фото: ФК «Ливерпуль»
«Свежая форма для следующего сезона — это современный взгляд на выездную футболку 1995-1996 годов, когда Ян Раш был капитаном клуба, а в высшей степени талантливый Робби Фаулер был лучшим бомбардиром.
Комплект сопровождается чёрными шортами с чёрными именем и номером, а также белыми гетрами с чёрно-зелёной окантовкой.
Эмблема 97, заключённая в вечный огонь, гордо восседает на затылке в память о детях, женщинах и мужчинах, погибших в результате катастрофы в Хиллсборо.
Мужская команда дебютирует в этой форме в матче с «Лестер Сити» во время предсезонного тура в Сингапуре, а женская команда представит её во время предсезонных матчей в конце августа», — написано в заявлении клуба.
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- 30 июня 2023
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