Черышев может покинуть «Венецию»
Поделиться
Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, что в летнее трансферное окно итальянский клуб может расстаться с российским полузащитником Денисом Черышевым.
«Да, Денис действительно может покинуть наш клуб. Его зарплата слишком высока, мы уменьшаем наш бюджет», — приводит слова Менты Sport24.
В сезоне-2022/2023 на счету Черышева 24 матча за «Венецию» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.
Ранее сообщалось о возможном переходе ещё одного российского полузащитника Алексея Миранчука в «Верону».
Материалы по теме
Комментарии
- 30 июня 2023
-
12:54
-
12:46
-
12:44
-
12:44
-
12:39
-
12:31
-
12:29
-
12:28
-
12:25
-
12:15
-
12:12
-
12:07
-
12:00
-
11:59
-
11:45
-
11:36
-
11:28
-
11:27
-
11:17
-
11:11
-
11:00
-
10:53
-
10:51
-
10:45
-
10:38
-
10:30
-
10:29
-
10:20
-
10:15
-
10:05
-
10:02
-
09:59
-
09:48
-
09:45
-
09:42
Партнерский контент