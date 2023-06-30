Черышев может покинуть «Венецию»

Исполнительный директор «Венеции» Александер Мента заявил, что в летнее трансферное окно итальянский клуб может расстаться с российским полузащитником Денисом Черышевым.

«Да, Денис действительно может покинуть наш клуб. Его зарплата слишком высока, мы уменьшаем наш бюджет», — приводит слова Менты Sport24.

В сезоне-2022/2023 на счету Черышева 24 матча за «Венецию» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн.

Ранее сообщалось о возможном переходе ещё одного российского полузащитника Алексея Миранчука в «Верону».